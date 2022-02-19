РИАМО - 19 фев. Трехкратный чемпион Олимпийских игр лыжник Александр Большунов будет знаменосцем команды ОКР на церемонии закрытия турнира в Пекине, которая пройдет 20 февраля, сообщается на сайте Олимпийского комитета РФ.

Церемония закрытия начнется в 15 часов по московскому времени.

В Пекине Большунов завоевал золото в скиатлоне, эстафете 4х10 км и масс-старте, а также выиграл серебряную медаль в гонке на 15 км с раздельным стартом и бронзовую — в командном спринте. Спортсмен поднимался на пьедестал после всех гонок, в которых принимал участие.

На церемонии открытия Олимпиады в Пекине флаг ОКР несли хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина.

С 2018 года российская команды выступает под нейтральным флагом и без гимна страны. Спортсменов награждают под музыку из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского. Такое решение было принято из-за разбирательств с 2015 года из-за допинга, в которых была замешана Московская антидопинговая лаборатория.