РИАМО - 19 фев. Налоговый вычет после лечения Covid-19 в РФ можно получить на оплату медуслуг в любой организации, у которой есть лицензии на осуществление меддеятельности, отметил адвокат, старший юрист компании Taxadvisor Виктор Андреев

«Аптек это тоже касается, но тут все не так просто: на покупку обычного жаропонижающего вычет оформить не получится, это касается только рецептурных препаратов. Реабилитация после коронавирусной инфекции также может попасть под налоговый вычет, если процедуры относятся к медицинским услугам», – сказал Андреев в эфире радио Sputnik.

По его словам, получить вычет можно в течение 3 лет. Для этого нужно подать заявление.

«Вам нужно получить специальную справку в медицинской организации и документ об оплате медицинских услуг, а также заполнить налоговую декларацию. Это можно самостоятельно оформить через личный кабинет налогоплательщика в интернете, не надо никуда ходить», – пояснил специалист.

Он добавил, что максимальная сумма потраченная на лечение для получения налогового вычета составляет 120 тыс. рублей. При этом гражданин может вернуть до 15,6 тыс. рублей, то есть 13% от потраченной суммы.

«Но это не касается дорогостоящего лечения по отдельно утвержденному правительством списку, там предел вычета – до 2 млн рублей», – заключил Андреев.