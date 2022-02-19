РИАМО - 19 фев. Столичные полицейские оперативно сопроводили до больницы женщину, которой требовалась срочная медпомощь в связи с начавшимися родами, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

Сотрудники комендантского отдела ГУ МВД России по Москве сделали вынужденную остановку на 51-м км трассы М-4 «Дон», когда к ним подъехал автомобиль Hyundai Elantra.

Взволнованный водитель обратился к полицейским с просьбой сопроводить его машину до ближайшей больницы или роддома, так как у его жены начались схватки.

Экипаж полиции принял решение срочно сопроводить роженицу в ближайшее медучреждение. Женщину передали врачам, после чего сотрудники правоохранительных органов продолжили несение службы.