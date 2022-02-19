РИАМО - 19 фев. В Московской области на торгах, организатором которых выступает комитет по конкурентной политике региона, можно арендовать три земельных участка, предназначенных для производственной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Арендаторы будут вправе разместить на участках объекты капитального строительства для изготовления вещей промышленным способом.

Для представителей малого и среднего бизнеса отлично подойдет земельный участок площадью 9930 кв. м в городском округе Электросталь. Он имеет удобную конфигурацию и транспортную доступность. Вблизи расположена остановка общественного транспорта «Эльград», в 1,7 км находится Ногинское шоссе, в 3 км – Горьковское шоссе.

Земля предоставляется в аренду сроком на 13 лет 2 месяца. Стартовая цена за лот составляет 1 522 120 рублей в год.

Земельный участок площадью 10 050 кв. м для размещения производства можно арендовать на 13 лет и 2 месяца в городе Голицино Одинцовского округа. Будущему арендатору будет удобно эксплуатировать объект, так как в 2,5 км находится Можайское шоссе, в 10 км – ЦКАД и Минское шоссе. Участок удален от жилого района, вокруг расположены преимущественно производственно-складские строения. Стартовая цена составляет 2 085 023,25 рубля в год.

В ЗАТО Краснознаменск на торги выставлен земельный участок площадью 27 888 кв. м в 4 км от ЦКАД и трассы М-1 «Беларусь». Он предоставляется в аренду сроком на 10 лет 8 месяцев. Стартовая цена за лот – 1 021 324,5 рубля в год.

Более детально ознакомиться с информацией о земельных участках, выставленных на торги в Московской области, можно на портале ЕАСУЗ.