РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 фев. В event-пространстве «База» на территории Балашихинской хлопкопрядильной фабрики в воскресенье состоится весенняя ярмарка подарков ручной работы к 23 февраля и 8 Марта, сообщается в Instagram-аккаунте «Фабрика 1830».

На ярмарке соберутся лучшие мастера, которые предложат посетителям варианты подарков ручной работы: авторские игрушки, красивые украшения, косметику, пряники, шоколад и многое другое.

Также посетителей ждут различные мастер-классы, розыгрыш призов и отличное настроение.

Ярмарка пройдет с 12:00 до 18:00 по адресу: Балашиха, ул. Советская, д. 36, корп. 7, event-пространство «База».​