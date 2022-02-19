РИАМО - 19 фев. Российский лыжник Александр Большунов получит более 16 млн рублей от правительства РФ за победы на ОИ-2022 в Пекине, всего спортсмен взял 5 медалей различного достоинства, сообщает Газета.ru.

25-летний спортсмен на зимней Олимпиаде завоевал золотые медали в скиатлоне, эстафете и масс-старте. Также он взял серебряную медаль в «разделке» и стал третьим в командном спринте.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее сообщал, что за золото российские спортсмены получат 4 млн рублей, за серебро — 2,5 млн рублей, за бронзу — 1,7 млн рублей.

Ранее жители Подмосковья поддержали российского лыжника Александра Большунова в рамках масштабной акции, которая проводится в областных парках. Там была организована специальная акция #БежимсБольшуновым: любой желающий, получив от волонтеров ленточку с российским триколором, мог преодолеть свою дистанцию пешком или на лыжах.