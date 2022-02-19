РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 фев. В микрорайоне Климовск Подольска сотрудники полиции задержали подозреваемого в повреждении автомобиля, он во время конфликта разбил кулаком лобовое стекло, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 42-летнего местного жителя о том, что неизвестный повредил принадлежащую ему иномарку около одного из домов на улице Советской. Общая сумма материального ущерба составила более 45 тыс. рублей.

Сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали 44-летнего местного жителя. Полицейские установили, что в ходе конфликта мужчина нанес несколько ударов ногами по капоту и разбил кулаком лобовое стекло транспортного средства заявителя.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.