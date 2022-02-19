РИАМО - 19 фев. Уже 6 месяцев строители у Площади трех вокзалов в Москве возводят на месте устаревшей станции новый транспортно-пересадочный узел для поездов второго и четвертого МЦД, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Сейчас там продолжается строительство вестибюля и идут работы по устройству фундамента и будущей входной группы нового вокзала.

На сегодняшний день идут работы на участке Каланчевская - Курская без остановки движения поездов, чтобы не растягивать стройку на много лет, на участке действует реверсивное движение составов. Рабочие заканчивают устройство подпорных стенок, а вместо снесенной платформы возводится новая.

К 2024 году крупный ТПУ площадью свыше 4,5 тыс. кв. м будет принимать до 32 тыс. пассажиров в сутки. Там появятся удобная пересадка между МЦД-2 и МЦД-4, комфортный выход к метрополитену и 3 крупнейшим ж/д вокзалам, рядом расположатся остановки наземного транспорта.