РИАМО - 19 фев. Первые пиццематы разместили на территории автовокзала «Саларьево» и в переходе у станции метро «Пушкинская» в Москве в рамках пилотного проекта, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«Мы установили первые пиццематты. Всего за 3 минуты автомат не просто разогреет, а приготовит для вас горячую пиццу. Самый вкусный пилотный проект прямо из Италии совсем скоро начнет работать на международном автовокзале «Саларьево» и в переходе у станции «Пушкинская», — сказали в пресс-службе.

Внутри аппарата мука смешивается с водой, после чего получившееся тесто прессуется. Когда тесто принимает форму диска, на него выкладывают начинку, включая томатный соус и сыр.

Пицца выпекается в инфракрасной печи при температуре 380 градусов. После выпекания пицца выдается в специальной коробке: ее можно взять с собой и перекусить в любое время.