РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 фев. В микрорайоне Климовск Подольска на реках Рожай и Петрица установили вешки со специальной меткой для контроля уровня воды в рамках мониторинга паводковой ситуации, сообщает теротдел администрации округа.

Будут проводиться ежедневные наблюдения, в случае отклонения от нормы примут незамедлительные меры.

Ранее Водоканал Подольска начал понижать уровень воды в реке Пахре на время таяния льда.

МУП «Водоканал» проводит противопаводковые мероприятия на плотине. Жителей предупредили, что нахождение на льду в это время опасно для жизни.