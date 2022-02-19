РИАМО - 19 фев. На зимней Олимпиаде в Пекине сборная России установила новый рекорд по общему количеству наград, завоеванных в течение одних Игр, сообщает Nation News.

Ранее российские фигуристы пополнили копилку сборной серебром и бронзой в соревнованиях пар. После их выступления число медалей у национальной команды увеличилось до 31.

Среди завоеванных российскими олимпийцами наград 6 золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых медалей.

Команда Олимпийского комитета России на данный момент занимает 8 строчку в медальном зачете. Предыдущий рекорд по количеству медалей — 29 — был установлен на зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году.