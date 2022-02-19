РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 фев. В текущем году 2 детские игровые площадки установят в микрорайоне Климовск Подольска по губернаторской программе, сообщает пресс-служба администрации округа.

Большие игровые комплексы площадью 450 кв. м с безопасным резиновым покрытием расположат по следующим на ул. Революции в лесопарке «Дубки» и во дворе дома №6.

Также планируют провести работы по обустройству подходов и установке освещения.

Список мест размещения детских площадок сформировали по результатам интернет-голосования, которое проходило на портале «Добродел» с 30 августа по 9 сентября 2021 года.