РИАМО - 19 фев. ЦОДД в марте начнет проводить уроки безопасности в новом формате. Вместе с РЭУ им. Г.В. Плеханова создано 11 программ — квизы, квесты и настольные игры, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Программа подходит для разных возрастов (даже для родителей). Материал составлен блоками по темам с учетом сезона или учебного графика, поэтому обучение может стартовать с любого блока. А понятный игровой формат поможет легко донести до ребят важность соблюдения ПДД.

В программе представлены психологические портреты детей разных возрастов, чтобы было легче найти индивидуальный подход при обучении. Она позволяет проводить простые и доступные для понимания уроки, классные часы и нацелена на повышение уровня знаний, а, следовательно, безопасности детей на дорогах мегаполиса.

Старт программе дали на праздновании 115-летия РЭУ им. Г.В. Плеханова. На мероприятии заммэра Москвы, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов от лица градоначальника поздравил студентов и преподавателей с юбилеем вуза.

«В транспортном комплексе Москвы работает много выпускников университета, в том числе и я, для меня это родной вуз. Многие студенты принимали участие в научных и исследовательских работах для транспорта Москвы, и эту практику мы будем продолжать и дальше. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем делать улицы города безопаснее для всех, особенно для детей. Вместе с РЭУ им. Г.В. Плеханова мы подготовили обучающую программу для школьников и родителей, с помощью которой хотим в игровой и доступной форме рассказать правила поведения на дороге», — сказал Ликсутов.

Он выразил надежду, что такой проект поможет сохранить десятки детских жизней.

Кроме того, в этом году ЦОДД вместе со столичной ГИБДД и театром им. Табакова запустит еще один проект для школ города, в рамках которого актеры подключатся к обучению детей ПДД. Будут записаны обучающие видеоролики и подготовлены короткие театральные постановки.