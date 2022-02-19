РИАМО - 19 фев. Комитетом по конкурентной политике Подмосковья вместе с администрацией Ленинского городского округа на торгах реализовано нежилое помещение в городе Московский на ул. Московской. Стоимость лота в ходе аукциона выросла в 2 раза, сообщает пресс-служба комитета.

Торги прошли посредством публичного предложения на понижение. За право получить в собственность помещение боролось 13 претендентов.

Победитель приобрел нежилое помещение площадью 63,7 кв. м более чем за 6,9 млн рублей, а минимальная цена продажи составляла 3,5 млн рублей.

Помещение находится на первом этаже жилого дома в микрорайоне с преимущественно многоквартирной жилой застройкой. Здесь хорошо развита инфраструктура, есть школы и детские сады, магазины. В 200 м есть остановки общественного транспорта, в 3,3 км — станция метро «Филатов луг». Хорошая транспортная доступность и развитая инфраструктура района делают помещение подходящим для открытия офиса, салона красоты или мини-маркета.

Проведенные торги уже принесли дополнительный доход в бюджет Ленинского округа в размере задатка, равного 1,4 млн рублей. А после заключения договора купли-продажи имущества суммарный размер дополнительного дохода в бюджет муниципалитета составит свыше 6,9 млн рублей.

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