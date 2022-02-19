РИАМО - 19 фев. Столичный главк МВД России рассказал о новых способах мошенничества, которые получили широкое распространение. Также гражданам напомнили о том, что работники банка и полиции не могут звонить ни с какими просьбами, сообщает «Вечерняя Москва».

Независимый эксперт по социальной инженерии и кибербезопасности Юрий Другач отметил, что граждане ведутся на уловки мошенников, так как в их основе лежит проверенная схема воздействия на аудиторию.

«Во-первых, мошенники играют на страхе. Они пугают человека, что с его деньгами что-то случилось. И тут же говорят, что проблему можно решить. Вот перепуганный человек и хватается за любую возможность», - сказал Другач.

Он заявил, что схемы телефонного мошенничества и дальше будут претерпевать изменения, а работа злоумышленников похожа на труд маркетологов. Так, отыскав новую целевую аудиторию, они корректируют схемы под нее. А общение с жертвами всегда происходит по одному шаблону.

Одна из новых схем мошенников - звонок якобы сотрудников сайта госуслуг с предложением активировать QR-код. Для активации и привязки QR-кода они просят жертву продиктовать код из СМС. Эти цифры используют, чтобы войти в аккаунт на сайте госуслуг, после чего личная информация и паспортные данные оказываются у аферистов.

Адвокат по уголовным делам Екатерина Кочина разъяснила, что утечка паспортных данных опасна тем, что позволяет оформить на их владельца кредит. Чаще всего мошенники идут в микрофинансовые организации, так как система безопасности там слабее, чем в банках. Еще может быть оформлен микрозайм онлайн. В таком случае жертва даже не будет догадываться, что стала должником.

Однако не стоит списывать со счетов и классические схемы обмана, когда мошенники представляются работниками банка или правоохранителями.

Распространены случаи, когда с неизвестного номера звонит голосовой помощника банка. Он рассказывает человеку о том, что в мобильном приложении банка сменили его данные. Затем жертву переключают на оператора, и он сообщает, что на собеседника оформлен кредит. Чтобы его погасить, надо переоформить заем на наличные и положить деньги на указанные счета. Такой разговор может стоить человеку несколько миллионов рублей.

Жертвами подобных схем часто становятся пожилые люди. Им надо объяснить, что банковские работники никогда не звонят первые своим клиентам, если те не оставляли заявку на обратный звонок. А полицейские не просят помощи граждан в проведении спецопераций.

Если поступил звонок от лица родственника, который рассказывает, что попал в беду, нужно положить трубку и позвонить близким, чтобы самим выяснить все детали.