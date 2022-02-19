РИАМО - 19 фев. Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебряные медали в соревнованиях спортивных пар на олимпийских играх в Пекине. Бронза также у отечественных фигуристов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, сообщает Nation News.

Выиграли турнир китайцы Вэньцзинь Суй и Цун Хань.

Еще одна российская пара - Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - заняла четвертое место.

Ранее третье золото на этих Играх завоевал лыжник Александр Большунов в гонке. Серебро в том же турнире выиграл Иван Якимушкин.

Зимние Олимпийские игры проходят в феврале в Пекине. Церемония закрытия турнира состоится 20 февраля.