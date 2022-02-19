РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 фев. В микрорайоне Кузнечики Подольска набирают детей на бесплатные занятия по общей физической подготовке, сообщает пресс-служба администрации округа.

Ассоциация спортсменов и спортивных клубов «Кузнечики» объявила набор детей в возрасте от 4 до 12 лет в секцию ОФП (общей физической подготовки). Занятия проводят по вторникам и четвергам с 16:00 до 18:00 в МОУ СОШ №34 на улице Генерала Стрельбицкого, 11. Контактный телефон: 8(991)765-43-37.

Занятия проводятся на бюджетной основе бесплатно. Количество мест ограничено.

Регулярные занятия ОФП укрепят не только физическое здоровье, но и создадут положительный психоэмоциональный фон, улучшат настроение и благотворно повлияют на поведение детей.