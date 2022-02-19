РИАМО - 19 фев. В Подмосковье семьи с детьми могут посетить интересные музеи, зимние активности, пообщаться с животными и многое другое, сообщает пресс-служба комитета по туризму региона.

С 21 февраля в Московской области у большинства детей наступят каникулы. Это прекрасная возможность провести время всей семьей, отправиться отдыхать и узнать новое.

Например, семьям с детьми можно посетить Музей кукол и Дом мороженого в Серпухове. В одном помещении там удастся рассмотреть уникальные игрушки, а в другом расположено кафе со множеством видов мороженого, выпечкой и пирожными. Вход в музей бесплатный. Также есть возможность заранее записаться на экскурсию, на которой гид расскажет об истории каждой куклы.

Пряничная арт-станция «10 зайцев» в Коломне также ждет гостей. В музее созданы 3 зала, в которых можно увидеть макетную экспозицию Коломенского кремля, вокзал начала XX века и разнообразные пряники.

В Музее техники Вадима Задорожного в Красногорске находятся легендарный танк Т-34, самоходные артиллерийские установки, зенитные ракетные комплексы, автомобили, самолеты и так далее.

А на территории тюбинг-парка «Елагино» в Наро-Фоминском округе можно покататься на «ватрушках» на 300-метровом спуске. Еще там есть кафе, парковка, медпункт и прокат.

На шоколадной фабрике «Победа» в Егорьевске в ходе экскурсии можно посетить секретные цеха, где льются шоколадные водопады, возвышаются горы орехов, а по конвейеру бегут потоки сладостей. Детей до 16 лет приглашают на мастер-классы.

В Музее русского десерта в Звенигороде можно не только узнать о промыслах и истории традиционных русских сладостей, но и всей семьей принять участие в мастер-классах по лепке сахарных цветов, изготовлению пряников, Гурьевской каши и других.

В Музей впечатлений в Сергиевом Посаде можно всей семьей отправиться за красивыми фотографиями. Все экспонаты здесь разрешено трогать, а также можно лежать и сидеть на них. Еще можно посмотреть выставку 3D-картин, пройти квест в реальности и ленточный лабиринт.

На экоферме «Российские альпаки» в Дмитровском округе гости смогут познакомиться с очаровательными пушистыми альпака. Животные с удовольствием общаются с посетителями и фотографируются.

Детский город профессий «Наследники» в Красногорске приглашает посетить свои мастерские. В городе есть свои здания, учреждения, законы и правила. Тут ребята могут познакомиться с разнообразными профессиями, попробовать себя в роли полицейского или узнать, как ухаживают за животными.

Лазертаг-клуб Pantheon в Мытищах – это крытая арена спортивно-тактических игр. Здесь можно организовать праздники и семейные игры. Специалисты клуба помогают гостям подобрать подходящие сценарии и сопровождают участников в течение игры.

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