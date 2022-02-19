РИАМО - 19 фев. У Подмосковья есть все условия для того, чтобы принять у себя беженцев с территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также организовать необходимые условия для их пребывания, сообщил секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», глава Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, ситуация на Донбассе остается тяжелой: продолжаются многочисленные обстрелы ЛНР и ДНР. Кроме того, произошел ряд диверсий. Руководство республик заявило, что Киев готовит широкомасштабную наступательную операцию. На этом фоне ДНР и ЛНР приняли решение об эвакуации гражданского населения в РФ.

«Сегодня уже десятки тысяч детей и женщин, среди которых очень много граждан России, прибывают на территорию нашей страны — в Ростовскую область. Люди надеются, что их не оставят в беде. У Московской области есть все условия для того, чтобы принять у себя людей с Донбасса и организовать все необходимые условия для их пребывания», — сказал Брынцалов.

Он добавил, что «Единая Россия» — депутаты и члены партии, партийный актив — окажут максимальную поддержку всем прибывающим беженцам.

«У нас уже есть опыт: в 2014 году Подмосковье приняло тысячи беженцев из зоны конфликта. Также подключим к этой работе молодежный актив партии», — отметил Брынцалов.

Он уточнил, что в Ростовскую область уже выехали свыше 200 человек из «Молодой Гвардии». Они окажут всю необходимую помощь беженцам, в первую очередь — детям.