РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 фев. Спортсмены из подмосковного Подольска завоевали 3 медали разного достоинства на турнире по дзюдо в городе Электростали, сообщил президент Подольской федерации дзюдо и самбо Дмитрий Воробьев.

В Электростали в субботу состоялся традиционный турнир по дзюдо среди юношей и девушек 2004-2006 г. р. памяти победителя первенства СССР и Европы Игоря Краснова.

Владислав Борисов в весовой категории 66 кг занял первое место, Никита Чалов в категории 73 кг - третье, Виктория Лае в категории 57 кг - третье место.