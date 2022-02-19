РИАМО - 19 фев. Лед на 9 водоемах Подмосковья по-прежнему не пригоден для выхода на него человека, сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

«За прошедшие сутки спасатели провели замер льда на 52 водоемах Московской области. Толщина льда на них варьируется от полного отсутствия до 49 см», — сказал начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов.

По его словам, сейчас в регионе опасность представляют 9 водоемов. Это Москва-река в районе деревни Кукарино в Можайском городском округе, Коломне и Бронницах, река Волга в Дубне, реки Яуза в Мытищах, Вохонка в Павловском Посаде, Гнилуша в районе деревни Житнево городского округа Домодедово, Клязьма в Орехово-Зуевском округе и Ольховка в селе Ульянино Раменского городского округа.

Он подчеркнул, что на водоемах под толщей снега могут быть скрыты промоины, проруби и майны. На незнакомые водоемы лучше вообще не выходить.