РИАМО - 19 фев. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о том, что Московская область готова в случае необходимости принять беженцев с территории Донецкой и Луганской народных республик, а также обеспечить им необходимые условия пребывания.

«Жители Подмосковья, наверное, как и вся страна, внимательно следят за ситуацией в Донбассе. Все это, конечно, очень тревожит и беспокоит. И в беде оставлять людей — тоже не в наших традициях. Если потребуется, мы в Подмосковье готовы к приему беженцев из Донецка и Луганска», — сказал Воробьев.

Губернатор добавил, что в регионе постараются оказать максимальное внимание и поддержку беженцам, обеспечить всем им достойные условия для проживания.

«Все необходимые команды даны, будем готовить санатории, детские лагеря, спортивные базы, автобусы», — подчеркнул Воробьев.

В Подмосковье подготовили транспорт и места проживания

Подмосковье готовится к приему беженцев из ЛНР и ДНР. Для этого перевозчик «Мострансавто» предоставит автобусы для перевозки людей. Пункты временного проживания в Подмосковье подготовили в санаториях и детских оздоровительных лагерях. На сегодняшний день там можно разместить около 1500 человек.

Ранее врио главы МЧС РФ Александр Чуприян сообщал, что 26 регионов России готовы к приему беженцев с территории Донецкой и Луганской народных республик.

Он также добавил, что свыше 280 пунктов временного размещения (ПВР) подготовили в России для приема людей из Донбасса. Размещенных в ПВР беженцев обеспечат всеми необходимыми условиями пребывания, включая горячее питание, душ и средства связи.