РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 фев. В XXII открытых традиционных соревнованиях по лыжным гонкам памяти Героя России Александра Монетова приняли участие более 500 человек, 400 из них бежали в рамках данных соревнований, другие — в ходе Комплексной спартакиады по месту жительства, сообщает пресс-служба администрации округа.

Соревнования по лыжным гонкам прошли в поселке Дубровицы в субботу. В торжественной церемонии открытия приняли участие замглавы администрации по вопросам социальных коммуникаций и молодежной политике Татьяна Ропот, депутаты Мособлдумы Павел Максимович и Татьяна Никитас, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации округа Вячеслав Назаров, мастер спорта международного класса по лыжным гонкам Вера Федорова, родители Героя России Геннадий и Валентина Монетовы и другие.

«Спасибо Монетовым, что воспитали такого сына. Его подвиг является примером для всей молодежи. Отрадно, что сегодняшнее соревнование проходит в год зимней Олимпиады, каждому участнику желаю личной победы. Особо отмечу, что в соревнованиях принимают участие и представители старшего поколения», — сказала Ропот.

Пожелал спортсменам побед и хорошего настроения Максимович. Он отметил, что самому маленькому участнику соревнований — 5 лет, а самому старшему — 88 лет.

Открыли соревнования забегом на 1 км самые юные участники — мальчики и девочки 2012 года рождения и младше.

В ходе традиционных соревнований состоялась акция в поддержку российского спортсмена Александра Большунова, который представил сборную России в лыжных гонках на Олимпийских играх в Пекине. В ходе регистрации участникам выдали ленточки с российским триколором. Позже участникам объявили, что Большунов в эстафете завоевал свою третью золотую медаль.

Спортсмены боролись за победу в нескольких возрастных категориях, преодолевая свободным стилем дистанции в 1, 2, 3 и 5 км.

В спортивном празднике приняли участие более 500 человек, 400 из них бежали в рамках XXII открытых традиционных соревнований, другие — в ходе Комплексной спартакиады по месту жительства. Спортсмены отстаивали честь 17 районов Подольска. Мужчины соревновались на дистанции 3 км, а женщины — 2 км. Восстановить силы после финиша все желающие могли горячим чаем и солдатской кашей.

По итогам соревнований победителям и призерам вручили кубки, почетные грамоты, медали и памятные подарки.

Монетов погиб в 1995 году в Чечне при выполнении специального задания по разоружению незаконных бандформирований.