РИАМО - 19 фев. Комитет по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Электросталь проводит торги по продаже двухэтажного здания площадюь 1049 кв. м с земельным участком 1726 кв. м в поселке городского типа Ногинск-5, сообщили в пресс-службе комитета.

Ранее поселок являлся закрытым городком. В 2008 году его статус был изменен, поселок его вывели из перечня закрытых поселков. Теперь в населенном пункте развивается предпринимательская среда и есть возможность открыть свой бизнес, став собственником объектов, выставленных на торги.

В непосредственном окружении имущественного комплекса – жилые дома, школа, детский сад и магазины. В 500 м расположена остановка общественного транспорта, в 1,5 км – ЦКАД. До города Электросталь можно добраться на автомобиле за полчаса, до Ногинска за 40 мин.

Торги пройдут на понижение, минимальная цена продажи – 5 199 500 рублей.

Заявки на аукцион принимаются до 17 марта на электронной торговой площадке РТС-тендер (№ процедуры 21000004710000000193). Аукцион состоится 21 марта.

Более детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, можно на портале ЕАСУЗ.