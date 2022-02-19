РИАМО - 19 фев. В субботу в подмосковном Чехове прошел шестой матч серии игр «Выходи во двор». «Легенды хоккея» обыграли команду местных жителей со счетом 11:8, передает корреспондент РИАМО.

Матч состоялся в ледовом дворце «Витязь». В составе «команды легенд» выступили звезды советского и российского хоккея. Среди них Александр Гуськов, Александр Якушев, Алексей Касатонов и Вячеслав Фетисов. Кроме того, уже в третий раз за время проекта на лед вышел 82-летний ветеран хоккея из Можайска Владимир Платонов.

Команду Чехова возглавил глава городского округа Григорий Артамонов. На лед также вышли юные спортсмены из клуба «Витязь».

«Мы выросли все во дворе. Все великие спортсмены нашей страны начинали на катке. <…> Программа губернатора как раз это и предполагает, особенно для быстро растущего региона, где строятся новые микрорайоны», — сказал двухкратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

По его словам, проект объединяет детей, родителей и старшее поколение, а также дарит ощущение праздника. Во время матча Фетисов открыл счет. Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов добавил, что проект «Выходи во двор» популяризирует хоккей в регионе.

«Приходит большое количество людей, после каждого матча активность на хоккейных площадках возрастает. У людей появляется интерес, они приходят и катаются на коньках, гоняют шайбу. Именно в этом и заключается идея проекта», — сказал Абаренов.

Глава городского округа Чехов Григорий Артамонов также отметил, что игроки и зрители получили от матча положительные эмоции.

«Не каждый день в наш город, в наш ледовый дворец приезжают действительно настоящие легенды хоккея», — сказал Артамонов.

По его словам, в команде жителей играли местные активисты хоккея, которые помогают заливать коробки на удаленных территориях, привлекают в спорт подрастающее поколение.

Игроки показали яркую игру и отдавали красивые передачи. Основное время матча закончилось со счетом 6:3 в пользу «Легенд хоккея». После серии буллитов итоговый счет на табло составил 11:8. Это самый крупный счет за всю серию игр «Выходи во двор».

Серия матчей «Выходи во двор» стала частью губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Матчи с дворовыми командами проводят по субботам в одном из городов региона. Ранее звезды хоккея уже сыграли с жителями Королева, Черноголовки, Видного, Одинцова и Красногорска. Главная идея заключается в популяризации любительского спорта и развитии спортивной инфраструктуры.