РИАМО - 19 фев. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны Запада «забыли» про права человека в Донбассе и могут стать соучастниками «преступлений против человечности» со стороны Киева, сообщает Газета.ru.

По мнению дипломата, сейчас Донбасс нуждается в помощи, ведь его жители находятся в тяжелом положении. По ее словам, западные страны забыли основные принципы, связанные с правами человека, обеспечением доступа гуманитарных организаций и журналистов.

«Ничего из этого в Донбассе, по мнению «цивилизованных демократий», защищать не требуется, так как, с их точки зрения, этого там просто нет. Это там есть и требует настоящей, а не мнимой помощи и поддержки», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ситуация на территории ЛНР и ДНР осложнилась в последние сутки. С территории Донбасса эвакуируется население в Россию, беженцев размещают в пунктах временного проживания. Ранее руководство ЛНР и ДНР объявило о мобилизации.