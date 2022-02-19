РИАМО - 19 фев. В Москве уже отреставрировано свыше 1,7 тыс. памятников архитектуры, при этом большинству исторических зданий столицы возвращают первоначальные интерьеры, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Художники-реставраторы воссоздают вид, стиль, цвет и фактуру элементов внутреннего декора помещений. Для того, чтобы увидеть отреставрированные интерьеры, не нужно покупать билеты в музеи: в основном это общедоступные места. Горожане могут их посетить самостоятельно.

Пятикупольная церковь Святого Климента считается крупнейшей в Замоскворечье, она была построена в 1770 году. Внутри можно увидеть полностью сохранившуюся отделку интерьера XVIII века. В ходе работ были отреставрированы белокаменный и гипсовый декор, столярные заполнения проемов, восстановлены конструкции кровель.

Следующие исторические интерьеры находятся в старейшем кинотеатре «Художественный», который был недавно масштабно отреставрирован. Внутри расположены элементы и целые интерьеры, созданные архитектором Федором Шехтелем в 1912-1913 годах. В зрительном зале в первозданный вид также приведены ограждения балконов и исторические барельефы.

Проект Киевского вокзала был разработан инженером Иваном Рербергом и архитектором Вячеславом Олтаржевским в 1912 году. Здание возвели в 1914 году в классическом стиле с элементами ампира. С 2013 по 2016 год там проводилась масштабная реставрация, в ходе которой отремонтировали гранитные ступени и цоколь, колонны, пилястры, металлические и каменные скульптуры, а также дверные решетки, окна.

В павильоне №58 «Земледелие» на ВДНХ (бывший «Украинская ССР») реставрация началась в 2016 году. Одной из основных сложностей в павильоне для специалистов стала реставрация полов терраццо с цветочным геометрическим рисунком. Мастера смогли восстановить исторические поверхности.