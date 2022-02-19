РИАМО - 19 фев. Уникальный турнир по хоккею Ice Street Pond Hockey состоится 7 марта на стадионе «Зоркий» в Красногорске, начало в 10:00. Игры пройдут на 8 площадках, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Участвовать в турнире сможет любой желающий в возрасте от 14 лет.

Среди звездных гостей соревнований — бывшие профессиональные хоккеисты КХЛ и известные спортивные блогеры: Ярослав Кузьмичев, Константин Рякин, Никита Попугаев и Дмитрий Козлов.

На территории стадиона «Зоркий» создадут специальную лаунж-зону, в которой гости смогут отдохнуть и подкрепиться. Еще всех участников ждут специальные призы и подарки, полевая кухня, горячие напитки, отличное качество льда и развлекательная программа для всей семьи.

Желающие участвовать в состязаниях могут оставить заявку на сайте: http://pondhockey.tilda.ws/.

Понд-хоккей — это разновидность хоккея на льду, которая похожа у на традиционный хоккей с шайбой, но по упрощенным правилам. Так, в команде по 4 полевых игрока, матч идет без вратаря. При этом площадка для игры составляет от 50% до 80% размера стандартного катка и не имеет высоких бортов и остекления, ворота тоже меньше — размером 910х300х300 мм.