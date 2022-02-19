РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 фев. В субботу прошла традиционная «Люберецкая лыжня-2022», посвященная памяти заслуженного мастера спорта СССР, олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва. В соревнованиях приняли участие порядка 500 человек, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Турнир проходил в поселке Октябрьский.

Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий уточнил, что участники турнира приехали из Москвы и Подмосковья.

«Сегодня гонка прошла в рамках акции поддержки российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине #БежимсБольшуновым. Третий золотой финиш Александра участники лыжни поддержали своими личными спортивными достижениями! Искренне благодарен всем пришедшим на гонку! Поздравляю победителей и участников! И, конечно же, олимпийскую сборную России!» - сказал Ружицкий.

Лыжный забег проходил в трех возрастных категориях. Дети до 12 лет участвовали в дистанции 1 км, взрослые – в дистанциях 1 и 3 км. Победители получили призы и кубки.