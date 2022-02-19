РИАМО - 19 фев. Объявлены торги по аренде земельного участка площадью 5 тыс. кв. м под склады на улице Промплощадка в Воскресенске, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Участок предлагается в аренду сроком на 5 лет 6 месяцев с начальной годовой платой 177 327 рублей.

Учитывая хорошую транспортную доступность и местоположение лота, участок отлично подойдет под размещение склада, а начинающие инвесторы или уже действующие в городе предприниматели могут рассмотреть для себя аренду этого земельного участка для расширения площадей хранения грузов.

Рядом находятся торгово-складские и производственные комплексы. Объект расположен на расстоянии 86 км от МКАД по Новорязанскому шоссе, в 7 км от Большого бетонного кольца. В 800 м расположена остановка общественного транспорта «Лопатинский».

Заявки на аукцион принимаются до 25 марта на электронной торговой площадке РТС-тендер www.rts-tender.ru (№ процедуры 21000004710000000163). Торги пройдут 29 марта.

Более детально ознакомиться с информацией о земельных участках, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на портале ЕАСУЗ.