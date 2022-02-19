РИАМО - 19 фев. Жителей Подмосковья приглашают к участию во всероссийском творческом конкурсе «Пробуждая сердца» в память о сопредседателе центрального штаба движения «Бессмертный полк», народном артисте СССР Василии Лановом. Об этом сообщают организаторы конкурса.

Конкурс призван пробудить в сердцах участников лучшие чувства, вдохновить на творчество и напомнить произведения русских классиков, которых любил Василий Семенович.

Принять участие в конкурсе могут люди разных возрастов — подростки от 12 лет, молодые люди, семьи, а также творческие коллективы. Отборочный этап уже проходит на сайте конкурса, подать заявку можно до 13 марта.

Предполагается 2 конкурсных направления. Первое — это художественное прочтение отрывков из произведений Александра Пушкина, Льва Толстого, стихов других авторов по теме Великой Отечественной войны. Для участия в этой номинации нужно будет прислать видеозапись. Также есть 3 номинации, где участники могут поделиться своими размышлениями о любимых произведениях в форме эссе или стихами собственного сочинения о Василии Лановом.

Работы будет оценивать жюри, в которое вошли вдова Василия Ланового, народная артистка России Ирина Купченко, а также Олег Газманов, Дмитрий Певцов, Владимир Машков, Эдгард Запашный, Денис Майданов и другие.

Дополнительную информацию можно получить на сайте организаторов конкурса по ссылке.