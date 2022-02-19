РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 фев. В Подольске на XXII традиционных соревнованиях по лыжным гонкам памяти Героя России Александра Монетова Иван Беляков и Владислава Ершова заняли первые места среди юных спортсменов, а Николай Дюжиков и Клара Богатова 1933 г. р. стали самыми опытными участниками, сообщил организатор соревнований.

В субботу в 11:00 на лыжном стадионе «Дубровицы» начались соревнования по лыжным гонкам. В них принимают участие спортсмены Подольска и других регионов России. Самому юному участнику 5 лет, самому опытному — 88 лет. Во время состязаний также проходит комплексная спартакиада по месту жительства округа. Мужчины соревнуются на дистанции 3 км, женщины — 2 км.

На дистанции 1 км среди юных спортсменов первое место среди мальчиков занял Иван Беляков, второе — у Владимира Корнеева, третье — у Максима Четверякова. Среди девочек лучшей стала Владислава Ершова, серебро у Златы Суровой и бронза у Светланы Пархоменко.

Награды получили и самые опытные лыжники — Дюжиков и Богатова 1933 г. р. По словам ведущего, Дюжиков является талисманом соревнований и не пропустил пока ни одного старта.

На открытии соревнований гостей приветствовали родители Героя России Валентина и Геннадий Монетовы, депутаты Мособлдумы Павел Максимович и Татьяна Никитас, замглавы администрации округа Татьяна Ропот, мастер спорта международного класса, трехкратная чемпионка Советского Союза Вера Федорова, председатель комитета по физической культуре и спорту Вячеслав Назаров и другие официальные лица. Они также приняли участие в награждении призеров и победителей.