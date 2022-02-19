РИАМО - 19 фев. Движение транспорта в Ведерниковом переулке в Таганском районе Москвы прервалось из-за прорыва трубы в районе дома 3, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции столицы.
Городские коммунальные службы в настоящий момент уже устраняют причину произошедшего.
Сотрудники ДПС осуществляют регулировочно-распорядительные действия и оказывают всестороннее содействие работникам городских служб.
Водителей призвали выбирать пути объезда из-за инцидента.
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