РИАМО - 19 фев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет, передает РИА Новости.

Российский лидер Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко наблюдают за пусками ракет из ситуационного центра.

В Минобороны подчеркнули, что данные маневры носят плановый характер. В них участвуют Воздушно-космические силы, военнослужащие Южного военного округа, РВСН, а также Северный и Черноморский флоты.

Учения предназначены для проверки готовности боевых расчетов и органов военного управления.

Кроме того, в рамках учений проводится проверка готовности сил к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных, а также неядерных сил.

Ранее Минобороны России объявило о проведении масштабных стратегических учений, в рамках которых будут проведены пуски крылах и баллистических ракет.