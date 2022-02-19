РИАМО - 19 фев. Медики скорой помощи доставили в больницу из парк-отеля «Софрино» в городском округе Пушкинский мужчину 1978 года рождения с проникающим колото-резаным ранением груди, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

За нападение была задержана жена пострадавшего 1983 года рождения. Преступление было совершено в ходе распития алкоголя.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».