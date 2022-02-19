РИАМО - 19 фев. 24 февраля пройдет презентация проекта Союза журналистов Подмосковья и Общественной палаты региона «Живая память», сообщает пресс-служба Общественной палаты Московской области.

Данный проект стал естественным продолжением работы общественных организаций по сохранению исторической памяти и продвижению ценностей патриотизма в обществе, начатой в проекте «Журналистский долг памяти» в Подмосковье.

Герои ВОВ

Как отметила руководитель проекта, секретарь Союза журналистов России, председатель Союза журналистов Подмосковья, член ОП региона Наталья Чернышова, в городах и селах области стоят тысячи памятников с именами Героев Великой Отечественной войны, ее участников и тружеников тыла.

«Кто эти люди, чьи имена высечены на обелисках, чем прославили свое имя, как пережили военное лихолетье, и кто их родные? Время оставляет нам все меньше свидетелей тех событий. Наш проект призван сохранить эту память», – пояснила Чернышова.

Первым этапом проекта, который был поддержан Фондом президентских грантов, Союзом журналистов России, станет восстановление и уточнение имен участников войны 4 деревень городского округа Истра.

Работа над проектом

В рамках данной работы журналисты встретятся с родственниками участников ВОВ, поднимут госархивы, чтобы в деталях рассказать об их судьбах, о событиях военной поры на их малой Родине. Собранную информацию разместят на специально созданном общедоступном сайте, который будет пополняться материалами из личных семейных архивов, воспоминаниями, фотографиями. Он станет своеобразной электронной Книгой Памяти.

«Полагаем, что проект заинтересует молодых журналистов и волонтеров, которые включатся в исследовательскую работу в своих муниципалитетах и станут участниками нашего проекта, благодаря чему они станут живыми носителями исторической памяти нашего Подмосковья», – сказала почетный председатель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, председатель комиссии по сохранению историко-культурного наследия и архитектурному облику городов ОП региона Галина Маланичева.

По ее словам, участники смогут больше узнать о судьбах своих предков и земляков, о событиях войны, сформируют устойчивую гражданскую патриотическую позицию.

Содержательная часть проекта – проведение поисково-исследовательской работы, организация обучающих семинаров, формирование навыков работы с информацией, с архивными документами, встречи с краеведами, историками, специалистами архивного дела, а также творческий конкурс «Вспомним всех поименно», фестиваль-реконструкция «Ребята нашего двора» и много других интересных событий.