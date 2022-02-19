РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 фев. В рамках XХII Открытых традиционных соревнований по лыжным гонкам памяти Героя России Александра Монетова в Подольске раздали около 500 ленточек с российским триколором в поддержку российского лыжника Александра Большунова на Олимпиаде в Пекине, сообщил «РИАМО в Подольске» организатор акции.

Акция началась в 09:30 на стартовой поляне лыжной трассы спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам в поселке Дубровицы. Участники Монетовской лыжни и болельщики получили ленточки с российским триколором. Все желающие могли прикрепить ее на свою форму, а после опубликовать фотографии в соцсетях с хештегом #БежимсБольшуновым.

Таким образом жители округа и представители других регионов поддержали российского лыжника Большунова, который выступал в это время на Олимпиаде в Пекине. Во всех парках области организовали раздачу ленточек с триколором, которые можно прикрепить к одежде.

Большунов стал трехкратным чемпионом Олимпийских игр в Пекине. В субботу он выиграл лыжный марафон на дистанции 28,5 км в масс-старте свободным стилем. До этого на счету 25-летнего спортсмена были два золота, по одной серебряной и бронзовой медали.

Причем жители Подмосковья в поддержку спортсмена могли бежать не обязательно на лыжах, так как в регионе оттепель, можно было просто пробежать.