РИАМО - 19 фев. До 2024 года в Москве запланировано возведение 8 внеуличных пешеходных переходов через железнодорожные пути МЦД-1. Уже ведется строительство 2 подземных переходов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Пешеходные переходы позволят удобно и безопасно переходить через железнодорожные пути в условиях интенсивного движения железнодорожного транспорта», — сказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Подрядчика определили по итогам конкурсной процедуры.

В 2020 году открылся надземный пешеходный переход от ул. Василисы Кожиной, вл. 13 через северный дублер Кутузовского проспекта и ж/д пути Белорусского направления МЖД. Им пользуются пешеходы для того, чтобы выйти на Кутузовский проспект около Поклонной горы.

На данный момент рабочие возводят 2 подземных пешеходных перехода. Один из них — через пути МЦД-1 и северный дублер Кутузовского проспекта в районе ул. Полоцкой и Гвардейской — будет готов в сентябре текущего года. Второй проходит через пути МЦД-1 и Дмитровское шоссе в районе д. 29, его строительство завершат в июле 2022 года.

Также ведется разработка градостроительной документации еще по 5 пешеходным переходам. Так, через пути Белорусского направления МЖД и северный дублер Кутузовского проспекта построят надземный (в районе ул. Василисы Кожиной, 22) и подземный (в районе ул. Ивана Франко, 16) переходы.

Кроме того, планируется возведение 3 переходов через МЦД-1. Подземный переход появится в районе улицы Яблочкова, д. 35Г-37Г. Надземные протянут через ж/д пути и Дмитровское шоссе от д. 5 до д. 7, к. 2, а также через пути и ул. Бутырский Вал в районе д. 48.