РИАМО - 19 фев. Врио главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что беженцев из Донецкой и Луганской народных республик готовы принять 26 российских регионов, передает ТАСС.

«В настоящее время 26 регионов нам прислали списки, что они готовы (к приему беженцев - ред.)», — сказал Чуприян журналистам.

По его словам, в РЖД готовы предоставлять в Ростовскую область составы для переезда беженцев в другие регионы. В поездах людей обеспечат питанием. Вопросы логистики сейчас прорабатываются.

Он добавил, что 282 пункта временного размещения (ПВР) готовы к принятию беженцев с Донбасса. В ПВР есть все условия для пребывания людей: горячее питание, прачечные и душ.

Ранее руководство ДНР и ЛНР объявило об организации выезда населения на территорию РФ из-за обострения ситуации на Донбассе.