РИАМО - 19 фев. Жители Подмосковья поддержали российского лыжника Александра Большунова в рамках масштабной акции, которая проводится в областных парках. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Большунов стал трехкратным чемпионом Олимпийских игр в Пекине. В субботу он выиграл лыжный марафон на дистанции 28,5 км в масс-старте свободным стилем. До этого на счету 25-летнего спортсмена были два золота, по одной серебряной и бронзовой медали.



«Александра Большунова поддерживало все Подмосковье. В парках была организована специальная акция #БежимсБольшуновым: любой желающий, получив от волонтеров ленточку с российским триколором, мог преодолеть свою дистанцию», — сообщили в пресс-службе.

Причем жители Подмосковья могли бежать не обязательно на лыжах, так как в регионе оттепель, можно было просто пробежать.

«Поздравляем Александра и всех, кто за него болел!» — добавили в пресс-службе.