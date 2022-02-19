РИАМО - 19 фев. В столице проводят прокурорскую проверку по факту травмирования рабочего управляющей компаний во время уборки снега, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Инцидент произошел днем 18 февраля на дворовой территории на Краснопресненской набережной. Мужчину госпитализировали.

В ходе проверки дадут оценку исполнению требований федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности.

По результатам проверки при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.