РИАМО - 19 фев. Рабочие приступили к модернизации кордодромного комплекса для занятий авиамодельным спортом, объект расположен на улице Красного Маяка в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

На данной территории работает спорткомплекс «СпортВсегда», там есть каток, крытый универсальный манеж, административный корпус и детская площадка. Рядом расположилась сдвоенная площадка для запуска кордовых авиамоделей, но она находится в плохом состоянии.

Начавшиеся на площадке ремонтные работы также затронут участок с фундаментом недостроенной лыжной базы.

«В зоне производства работ установили ограждения, защитили стволы деревьев специальными коробами. Расчистили территорию от мусора и сделали ее геодезическую разбивку: наметили, где будут проходить дорожки, разместятся те или иные площадки, павильоны и другая инфраструктур», - отметил замглавы городского департамента капремонта Сергей Мельников.

По его словам, рабочие уже разобрали старые постройки, малые архитектурные формы и забор на площадке. Также сделана планировка территории. Кордодром будет очищен от сухих и поваленных деревьев.

На обновленной территории появится современное освещение, установят защитные ограждения.