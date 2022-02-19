РИАМО - 19 фев. Замглавы МЧС России Виктор Яцуценко заявил, что беженцев с территорий Донецкой и Луганской народных республик могут принять 7 регионов РФ, передает ТАСС.

«Семь регионов России готовы принять беженцев. Это Краснодарский край, Курская, Воронежская, Белгородская, Орловская, Брянская, Московская области», — сказал Яцуценко.

По его словам, Подмосковье может принять до 10 тыс. человек, а Краснодарский край — до 20 тыс. граждан. Замглавы МЧС предложил в случае необходимости направлять беженцев в эти регионы поездами.

Ранее руководство ДНР и ЛНР объявило об организации выезда населения на территорию Россию. Предварительно, ожидается эвакуация 700 тыс. человек. Кроме того, главы ДНР и ЛНР объявили о мобилизации.