РИАМО - 19 фев. Мультидисциплинарные бригады врачей из Москвы выехали в 9 российских регионов, где нужна помощь в борьбе с Covid-19, они пробудут там 2 недели, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития, руководитель оперштаба города Анастасия Ракова.
По ее словам, такая работа стала регулярной для специалистов столицы с начала пандемии. Сейчас в регионы отправились 56 медиков.
Выездные бригады состоят из врачей ведущих медучреждений мегаполиса. В их составе есть медики различных профилей – инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, медсестры и эпидемиологи.
Так, столичные бригады помогут коллегам в Курской, Саратовской и Амурской областях, Чувашии, Северной Осетии-Алании, Забайкальском, Алтайском краях, Нижнем Новгороде и Крыму.
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