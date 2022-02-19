РИАМО - 19 фев. Мультидисциплинарные бригады врачей из Москвы выехали в 9 российских регионов, где нужна помощь в борьбе с Covid-19, они пробудут там 2 недели, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития, руководитель оперштаба города Анастасия Ракова.

«В Москве накоплен самый большой в стране опыт борьбы с Covid-19. Мы стараемся подготовить систему здравоохранения к любому развитию эпидемиологической ситуации и быстро адаптируем ее исходя из складывающихся условий. Сейчас в столице преодолен пик заболеваемости, и мы можем оказать помощь другим регионам», – отметила Ракова.

По ее словам, такая работа стала регулярной для специалистов столицы с начала пандемии. Сейчас в регионы отправились 56 медиков.

Выездные бригады состоят из врачей ведущих медучреждений мегаполиса. В их составе есть медики различных профилей – инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, медсестры и эпидемиологи.

Так, столичные бригады помогут коллегам в Курской, Саратовской и Амурской областях, Чувашии, Северной Осетии-Алании, Забайкальском, Алтайском краях, Нижнем Новгороде и Крыму.