РИАМО - 19 фев. За прошедшие сутки в Московской области были госпитализированы с коронавирусом 514 пациентов, что на 13,7% меньше показателя предыдущего дня (596), следует из данных на сайте стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки в регионе было выявлено 5188 заражений коронавирусной инфекцией, выздоровели 8120 пациентов, умерли 27 человек.

С начала пандемии в Подмосковье зафиксировали 919 015 случаев заболевания коронавирусом, побороли болезнь 767 232 человека, от последствий Covid-19 скончались 13 986 граждан.

Врачи напоминают, что единственным надежным способом сохранить здоровье и спасти жизнь является вакцинация. Привиться можно в поликлиниках и мобильных пунктах.

Ранее проверка специалистов ОНФ в Московской области показала, что стоимость ПЦР-тестирования на коронавирус не изменилась с конца января.