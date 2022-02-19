РИАМО - 19 фев. За минувшие сутки в столице госпитализированы 883 человека с диагностированным коронавирусом. Госпитализация практически осталась на уровне предыдущего суточного показателя (884), следует из данных городского оперштаба.

За сутки зарегистрировано 6874 новых случая заражения Covid-19.

С учетом доминирования штамма омикрон и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ в больницах сейчас находятся 559 человек.

В городе за прошедшие сутки выздоровели 35 764 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 2 398 976. В столице скончались 87 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Общее число умерших составило 40 531.

Всего за период пандемии в столице выявлен 2 657 801 случай коронавируса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в Москве наблюдается позитивная динамика по снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией.