РИАМО - 19 фев. В России за прошедшие сутки госпитализация потребовалась 15 062 заболевшим коронавирусом, это на 19% меньше, чем днем ранее (18 632), сообщает оперштаб.

За сутки в стране подтвердили 179 147 случаев заражения, скончались 798 человек, выздоровели 191 098 пациентов.

С начала пандемии в РФ выявили 15 199 720 случаев Covid-19, умерли 344 755 пациентов с коронавирусом, врачи вылечили 12 217 942 человека.

В стране продолжается кампания по вакцинации и ревакцинации от Covid-19. Прививки можно сделать бесплатно в поликлиниках и выездных пунктах. Также для профилактики следует носить маски в общественных местах и пассажирском транспорте, соблюдать социальную дистанцию.