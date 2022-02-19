РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 фев. В Подольске оборудуют пандусами и сделают удобными для маломобильных групп граждан общественную приемную Подольского отделения ВПП «Единая Россия», сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Максимович 18 февраля провел очередной личный прием в общественной приемной партии. В очном режиме к нему с различными вопросами обратилось трое жителей. Один из них обратил внимание парламентария, что приемная недоступна для маломобильных групп населения.

«Объяснил мужчине, что в ближайшее время в планах партии переоборудовать приемные таким образом, чтобы любой гражданин, даже маломобильный, мог добраться на прием. Так будет и с общественной приемной в городском округе Подольск», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Молодой человек пришел за помощью в трудоустройстве в связи с кардинальной сменой сферы деятельности. Максимович обсудили с ним, на какие организации в Подольске стоит обратить внимание. Теперь ждет от него письменное резюме и постарается помочь.

Женщина пожаловалась на плохую уборку от снега в микрорайоне Кузнечики и попросила обратить внимание на остановки общественного транспорта, так как там очень скользко. Максимович взял вопрос на контроль. Управляющая компания в ближайшее время устранит замечание жительницы.

Максимович личные приемы проводит регулярно. О времени и дате очередного сообщит дополнительно.

Прием проводится строго по записи. Записаться на него можно по номерам телефона: 8(903)222-55-15 или 8(496)757-65-94.

В связи с непростой эпидемиологической обстановкой прием может пройти в режиме онлайн.