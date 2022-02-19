РИАМО - 19 фев. Российский спортсмен Александр Большунов выиграл золотую медаль на лыжных гонках на Олимпиаде в Пекине, серебро у Ивана Якимушкина, сообщается в Telegram-канале Олимпийского комитета страны.

Норвежец Симен Хегстад Крюгер стал третьим. Россияне Артем Мальцев и Денис Спицов стали четвертым и шестым соответственно.

У Большунова это уже третье олимпийское золото. Он выиграл эстафету в составе команды и скиатлон. Кроме того, у россиянина в копилке еще серебро в раздельном старте классическим стилем на 15 км и бронза за в командный спринт.

У Якимушкина серебро стало дебютным на Олимпиаде.

XXIV зимние Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля.