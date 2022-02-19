РИАМО - 19 фев. Количество вылеченных Covid-пациентов выросло в Подмосковье за сутки на 8120 человек и достигло 767 232, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За прошедшие сутки в регионе выявили 5188 новых случаев заражения коронавирусом. От последствий заболевания скончались 27 пациентов. Госпитализировано за сутки 514 пациентов.

Всего с начала пандемии в Московской области зафиксировали 919 015 случаев инфицирования Covid-19, болезнь унесла 13 986 жизней.

В Московской области уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции составляет 61,3%. По данным на 18 февраля, первым компонентом вакцины от коронавируса привились в регионе 5 167 160 человек. Полностью вакцинировались 4 983 224 человека.